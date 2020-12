MotoGp, Natale triste per Marc Marquez: sotto l’albero spunta di nuovo il tutore in carbonio [FOTO]

26 Dicembre 2020 13:08

Natale triste per Marc Marquez: il pilota spagnolo è ancora alle prese con l’infortunio all’omero, sui social spunta nuovamente il tutore in carbonio

Il 2020 è stato un anno da dimenticare per Marc Marquez. Il campione spagnolo si è infortunato nella prima gara dell’anno, rimediando un grave problema all’omero che, fra continue operazioni, problemi alle placche e lunghe riabilitazioni gli è costato l’intera stagione. L’8 volte campione di MotoGp sta osservando un lungo e lento periodo di recupero che non sembra dare i risultati sperati. Sui social è riapparso il tutore in carbonio che ha subito scatenato brutti presagi nei fan. Nel dare gli auguri di Natale ai propri follower infatti, il ‘Cabroncito’ si è presentato con il vistoso tutore che non aveva indossato nel suo ritorno a casa. Segno che forse, la riabilitazione è ancora piuttosto lunga.