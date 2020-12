MotoGp – Infortunio Marc Marquez, lo spagnolo si consulta con i medici: possibile una terza operazione

3 Dicembre 2020 16:52

Infortunio Marc Marquez, il pilota spagnolo a colloquio con gli esperti dell’ospedale Ruber di Madrid: possibile una terza operazione

L’infortunio di Marc Marquez continua a preoccupare i fan della MotoGp. Il campione spagnolo ha saltato praticamente tutta la stagione 2020, apparendo solo nella prima gara a Jerez, quella nella quale si è procurato un brutto infortunio all’omero che lo ha tenuto fermo diversi mesi. Il campione della Honda si è dovuto sottoporre a due interventi nei quali gli è stata inserita una placca utile a ridurre le tre fratture subite all’omero del braccio destro, placca poi sostituita in un secondo intervento e rottasi in un incidente domestico il 6 agosto 2020. Nelle ultime ore Marc Marquez si è consultato con degli esperti dell’ospedale Internazionale Ruber di Madrid per capire se una terza operazione possa essere necessaria per risolvere definitivamente il problema che lo ha tenuto fermo per l’intera stagione di MotoGp.