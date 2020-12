30 Dicembre 2020 10:28

Fausto Gresini si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Imola a causa di complicazioni legate al Coronavirus: le sue condizioni sono peggiorate

Brutte notizie per gli appassionati di MotoGp. Fausto Gresini si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale di Imola a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus. L’ex bi-campione del mondo della classe 125 (1985 e 1987) è risultato positivo al Covid-19 pochi giorni prima di Natale. Le condizioni di Fausto Gresini sono peggiorate negli ultimi giorni, lo scorso 26 dicembre dunque, i medici hanno optato per un ricovero in ospedale al fine di fornirgli maggiori cure.