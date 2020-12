Motocross – Tony Cairoli si opera al ginocchio: il siciliano lavora per rientrare per l’inizio della prossima stagione

6 Dicembre 2020 20:48

Tony Cairoli ha deciso di operarsi per risolvere il problema al ginocchio che lo limita da diverso tempo: il pilota siciliano lavora già in vista del rientro

Tony Cairoli si è operato. Il pilota siciliano ha deciso di andare sotto i ferri per risolvere un problema al ginocchio sinistro che lo ha fortemente limitato nella passata stagione. Il nativo di Patti aveva sofferto già nella prima gara in Gran Bretagna lo scorso marzo a causa di una distorsione subita in allenamento, problema poi ripresentatosi nel corso della stagione con Gajser che si è ritrovato la strada in discesa verso la vittoria del titolo. Cairoli si è sottoposto all’intervento al ginocchio presso l’ospedale AZ St. Elisabeth Herentals, nei pressi di Anversa. “Adesso è tempo di recuperare!”, ha spiegato sui social il pilota della KTM che lavora in vista del rientro nella prossima stagione: inizio previsto il prossimo 3 aprile in Oman.