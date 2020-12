Morte Paolo Rossi, la moglie svela la sua ultima frase: “Federica, io sto morendo…”

11 Dicembre 2020 11:12

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, svela l’ultima frase dell’eroe di Spagna ’82: ‘Pablito’ si stava rendendo conto dell’imminente arrivo della morte

“Il nostro Mondiale“, così Paolo Rossi e la moglie Federica Cappelletti chiamavano le dure prove alle quali il tumore aveva sottoposto la coppia. Niente Maradona, Zico o Rumenigge, ma ospedali, terapie e sofferenza. Questa volta non c’è la gioia del pallone a rendere tutto più facile, si lotta fra la vita e la morte. Paolo Rossi nella notte fra il 9 e il 10 dicembre non ce l’ha fatta. ‘Pablito’ ha lottato come un leone contro la malattia incurabile, arrivando anche a sottoporsi a delle iniezioni pur di presenziare in tv. Negli ultimi tempi però il male lo aveva fortemente debilitato, la fine si stava avvicinando, ne era consapevole. La moglie Federica svela a ‘La Gazzetta dello Sport’ un retroscena sulle sensazioni provate da Paolo Rossi poco prima di morire: “me lo ha detto in uno degli ultimi giorni: ‘Federica, io sto morendo’. E lì ho capito e ho pensato: ‘se me lo dice lui, è finita’. Nella malattia però era stato positivo e ottimista come sempre. Solare. Aveva affrontato le cure con la voglia di farcela. Il nostro Mondiale: così chiamavamo il calvario delle terapie, e confidavamo di vincere. Purtroppo non è andata bene“.