Morte Paolo Rossi, l’addio straziante della moglie: “non voleva lasciarmi, gli ho chiesto di morire e si è addormentato”

10 Dicembre 2020 14:37

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, racconta l’addio a ‘Pablito’: gli ultimi, strazianti, momenti e quella sofferta richiesta d’amore

Nella tarda notte, il calcio italiano ha perso una delle su figure storiche. Paolo Rossi si è spento all’età di 64 anni a causa di un male incurabile. L’ex calciatore è ricordato nella memoria di tutti i tifosi italiani per quei 6 gol straordinari che hanno permesso alla Nazionale di vincere il Mondiale del 1982, del quale fu capocannoniere.

Fuori dalla camera ardente, rispondendo alle domande dei media, Federica Cappelletti, moglie dell’ex attaccante di Juventus e Milan, ha raccontato l’addio straziante al marito, avvenuto attraverso un’ultima, sofferta, richiesta d’amore: “fare a meno di lui è tanto, ma dovrò farlo, anche perchè gliel’ho promesso. Gliel’ho promesso nel momento in cui stava morendo, non se ne voleva andare. Io l’ho praticamente abbracciato forte, gli ho detto: ‘Paolo adesso vai, ora basta. Hai sofferto troppo. Adesso staccati, lascia questo corpo. Io crescerò le bambine, porterò avanti i nostri progetti, tu devi stare solo sereno, hai fatto anche troppo’. Lui in quel momento si è addormentato’“.