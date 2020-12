Morte Maradona, il corpo non verrà cremato: una nuova possibile erede ottiene il test del DNA

17 Dicembre 2020 18:23

Il corpo di Diego Armando Maradona non verrà cremato: Magali Gil, possibile figlia del ‘Diez’, ottiene la possibilità di svolgere il test del DNA

In Argentina tiene banco la questione legata all’eredità di Diego Armando Maradona. Dopo Santiago Lara, giovane che ha ottenuto dalle figlie d Diego la disponibilità a sottoporsi all’esame del DNA, un’altra ragazza, Magali Gil, ha avanzato richiesta di poter ottenere un test del DNA al fine di sapere se sia realmente figlia del ‘Diez’ o meno. La ragazza in questione sostiene di essere nata da una fugace relazione fra Maradona e la madre, una ballerina argentina. Il magistrato Ignacio Sobrino Reig ha ritenuto fondate le richieste della ragazza, rivoltasi alla Giustizia nell’aprile del 2019 dopo che Maradona stesso e l’avvocato Matias Morla non avevano acconsentito alla realizzazione del test. La magistratura ha imposto “la conservazione della salma e il conseguente divieto a procedere a cremazione, in modo che possano essere svolte le analisi del caso”.