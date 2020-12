Morte Maradona, l’indiscrezione dall’Argentina: la ex moglie Claudia e le figlie Dalma e Gianinna escluse dal tesamento

5 Dicembre 2020 19:45

Morte Maradona, dall’Argentina arriva una clamorosa indiscrezione: Diego avrebbe lasciato la ex moglie Claudia e le figlie Dalma e Gianinna fuori dal testamento

Come spesso accade dopo la morte di un personaggio famoso, dopo la prima fase del lutto, il pensiero successivo va all’eredità. La scomparsa di Diego Armando Maradona non fa eccezione. Tanti i familiari coinvolti nella spartizione dell’eredità del ‘Pibe de oro’, fra i quali però mancherebbero 3 nomi importanti stando ad una clamorosa indiscrezione riportata da ‘El Clarin’. Secondo il quotidiano argentino infatti, nel testamento di Maradona non comparirebbero i nomi della ex moglie Claudia Viallafane e delle figlie Dalma e Gianinna. Tale modifica sarebbe stata eseguita solo negli ultimi tempi, probabilmente nel periodo in cui Maradona si trovava a Dubai.

Decisione che probabilmente potrebbe derivare dai problemi legali avvenuti ormai 5 anni fa con la ex moglie Claudia Villafane ritenuta colpevole di un buco di 6 milioni di dollari e della sparizione di 458 cimeli collezionati dal ‘Diez’ nel corso della sua straordinaria carriera.