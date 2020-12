Morte Maradona, Diego appare ancora in cielo: fra le nuvole il dolce ricordo del Mondiale 1986

5 Dicembre 2020 20:38

Morte Maradona, Diego appare in cielo come una divinità: in Argentina i suoi fan lo fotografano fra le nuvole di Buenos Aires

Il mondo continua a piangere la morte di Diego Armando Maradona. In particolar modo, a risultare fortemente colpita dalla scomparsa dell’ex Napoli, è stata la sua Argentina nella quale sono stati osservati 3 giorni di lutto nazionale dopo la morte avvenuta lo scorso 25 novembre. I tifosi argentini sono di certo i più amareggiati e non si rassegnano alla morte di Diego, tanto da vederlo ovunque, in ogni momento della loro vita quotidiana e persino anche in cielo! Come già accaduto una settimana fa a Paranà, un tifoso ha nuovamente intravisto la figura del ‘Diez’ apparsa nel vasto cielo di Buenos Aires, su una nuvola che ricordava il magico momento tanto amato da tutti gli argentini, quello nel quale il numero 10 bacia la Coppa del Mondo vinta nel Mondiale 1986. Una foto presente nel cuore e nella mente di tutti i fan che continuano a ricordare Maradona in ogni loro gesto, pensiero e anche volgendo gli occhi al cielo.