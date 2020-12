Molfetta-Pallacanestro Viola Reggio Calabria LIVE: inizio shock, calabresi in difficoltà!

6 Dicembre 2020 18:10

Pallacanestro Molfetta-Pallacanestro Viola Reggio Calabria, la seconda gara di Serie B dei neroarancio: il racconto del match

Domenica pomeriggio è sinonimo di basket. Dopo l’esordio positivo in Serie B fra le mura amiche avvenuto la scorsa settimana contro Catanzaro, la Pallacanestro Viola Reggio Calabria è chiamata a confermarsi nella prima trasferta stagionale. I ragazzi di coach Bolignano si spostano verso la Puglia, in direzione PalaPoli (Bari) che ospita le gare casalinghe della Pallacanestro Molfetta. I neroarancio metteranno alla prova la loro difesa, vera arma in più nella prima gara del campionato e proveranno a dar seguito al successo del match inaugurale con un’altra vittoria. StrettoWeb accompagnerà i propri lettori con il racconto LIVE della partita.

Pallacanestro Molfetta-Pallacanestro Viola Reggio Calabria LIVE:

1° Quarto – Due liberi di Gambarota, aumenta il vantaggio di Molfetta: coach Bolignano chiama il tiemout 13-4

1° Quarto – Fall pareggia con due punti da sotto, la tripla di Gambarota e i 2 punti di Bini portano Molfetta avanti 9-4

1° Quarto – Primi 2 per Mascherpa, rispondono Gambarota e Bini! 4-2

18:00 – Inizia la partita!

17:45 – Tutto pronto per la seconda sfida stagionale di Serie B. La Pallacanestro Viola Reggio Calabria in trasferta a Molfetta per da seguito al successo ottenuto nella prima gara casalinga contro Catanzaro