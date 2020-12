Milazzo: avviati al lavoro i primi percettori del reddito di cittadinanza

16 Dicembre 2020 21:05

Milazzo: hanno preso il via oggi i progetti di utilità collettiva per i percettori di reddito di cittadinanza

Hanno preso il via oggi a Milazzo i progetti di utilità collettiva per i percettori di reddito di cittadinanza. Il progetto, denominato “Custodia, pulizia e manutenzione e cura delle strutture comunali” è rivolto a 20 persone e avrà la durata di 12 mesi. I beneficiari potranno essere utilizzati per 10 ore settimanali per la durata di un anno in attività di custodia, pulizia e piccola manutenzione degli immobili di proprietà comunale, nonché del Castello sotto la supervisione dei relativi tutor. Una iniziativa – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Simone Magistri – che consentirà di rendere più accoglienti e ospitali le strutture e gli immobili di proprietà o in uso al Comune. In questa prima fase hanno cominciato dieci persone, le altre saranno inserite a gennaio.