Milan, la dichiarazione d’amore di Theo Hernandez: “resterei qui a vita. Possiamo togliere lo scudetto alla Juventus”

15 Dicembre 2020 10:11

Theo Hernandez fa sognare i tifosi del Milan: il terzino francese si trova benissimo in rossonero, non pensa al Real Madrid e vuole togliere lo scudetto alla Juventus

Theo Hernandez è una delle colonne del Milan di Pioli. Il terzino francese è imprescindibile nell’11 titolare: spinta costante, forza fisica, velocità e una continua proiezione offensiva con inserimenti, gol e assist lo rendono un’arma in più anche in fase offensiva. Provvidenziale la sua doppietta al Parma che ha consentito ai rossoneri di evitare il primo ko stagionale. Theo Hernandez sente la fiducia dell’ambiente e non pensa minimamente a cambiare casacca. Come spiegato ad Onda Cero, fosse per lui resterebbe a vita al Milan: “penso di essere nel momento migliore della mia carriera. Per molti anni il Milan non è stato come adesso, penso che però ora possa portare via il titolo alla Juventus.. Non mi vedo di nuovo al Real. Potessi, starei per sempre al Milan, sono arrivato al Real Madrid molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo fiducia, quella che ora ho“.