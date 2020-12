Milan, Pioli non rischia: Ibrahimovic e Kjaer saltano il Genoa, ecco quando torneranno

16 Dicembre 2020 13:01

Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer non rientreranno contro il Genoa: Pioli preferisce non affrettare i tempi. Previsto il rientro contro il Sassuolo

Per assistere al ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic dall’infortunio al bicipite femorale che lo ha fermato contro il Napoli servirà ancora qualche giorno. Il bomber svedese si sta allenando con i compagni, ma Stefano Pioli non vuole rischiarlo, specialmente in vista dei match più complicati che i rossoneri affronteranno nel prossimo futuro. Ibrahimovic salterà dunque la partita di questa sera contro il Genoa, senza accomodarsi nemmeno in panchina. Come lui anche Simon Kjaer, leader di una difesa che ha perso anche Matteo Gabbia per infortunio. Il danese ha dato importanti segnali di ripresa, ma anche per lui vale la linea della prudenza. Sia Ibrahimovic che Kjaer saranno pienamente recuperati e torneranno in campo per la gara del weekend contro il Sassuolo.