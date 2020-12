Milan, Pioli guarito dal Coronavirus: l’allenatore rossonero riprende gli allenamenti

2 Dicembre 2020 10:37

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è guarito dal Coronavirus: oggi riprende gli allenamenti dopo il tampone negativo

Non poteva che riprendere velocemente la sua guarigione per la voglia di rivedere la sua squadra, che sta – anche un po’ inaspettatamente ma meritatamente – guidando il campionato di Serie A. L’allenatore del Milan Stefano Pioli è guarito dal Coronavirus e da oggi torna a i suoi calciatori sul campo dopo un paio di settimane in cui è stato sostituito dal collaboratore tecnico Daniele Bonera.

Il club comunica infatti che l’allenatore e il suo vice, Giacomo Murelli, sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli, spiega la nota, oggi dirigeranno l’allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League contro il Celtic.