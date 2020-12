Infortunio Ibrahimovic, l’esito dell’ultima visita: ecco quando il Milan lo riavrà in campo

8 Dicembre 2020 15:19

Infortunio Ibrahimovic, l’attaccante svedese sottoposto all’ultima visita di controllo prima del rientro: possibile la sua titolarità contro il Parma

Infortunio Ibrahimovic: i tempi di recupero – Il Milan prosegue il suo cammino in stagione a gonfie vele, anche senza Ibrahimovic. I rossoneri hanno archiviato il passaggio del turno in Europa League e sono attualmente primi in campionato, con 8 vittorie e 2 pareggi, nonostante l’assenza del bomber svedese, leader tecnico e carismatico della squadra. ‘Ibra-dipendenza’ smentita dunque, ma ciò non vuol dire che il Milan voglia fare a meno del capocannoniere della Serie A. L’attaccante è attualmente fermo a causa dell’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra subito nel corso della partita contro il Napoli dello scorso 22 novembre. Nella giornata di ieri si è sottoposto ad una visita di controllo che ne ha certificato il netto miglioramento e la possibilità di tornare in campo. Ibrahimovic salterà sicuramente la partita contro lo Sparta Praga, visto che il Milan è anche qualificato, ma potrebbe già partire titolare contro il Parma nel prossimo turno di campionato.