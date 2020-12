Milan, infortunio Ibrahimovic: finisce il 2020 dello svedese

18 Dicembre 2020 19:43

L’attaccante rossonero ha accusato infatti un fastidio dopo l’allenamento in gruppo, salterà sicuramente le prossime sfide con Sassuolo e Lazio

Ancora una notizia relativa a Zlatan Ibrahimovic che potrebbe far preoccupare i tifosi del Milan. L’attaccante svedese ha accusato infatti un fastidio dopo l’allenamento in gruppo e gli esami clinici hanno evidenziato un versamento al polpaccio. E’ dunque finito il 2020, da capire quando potrà rientrare dopo la sosta: nel mirino ci sarebbe ovviamente la partita del 6 gennaio con la Juventus, ma la sua presenza è in serio rischio anche per quel match. Si tratta di un’assenza pesante per i rossoneri, che viaggiano forte in testa alla classifica del campionato di Serie A, nonostante gli ultimi due pareggi con Parma e Genoa. Enorme sfortuna per Ibrahimovic che stava recuperando già da un altro infortunio muscolare rimediato a Napoli ed era pronto al ritorno in campo.