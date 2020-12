Milan, Ibrahimovic si fa un regalo singolare: Zlatan compra un… bosco da 3 milioni di euro

28 Dicembre 2020 11:00

Zlatan Ibrahimovic si concede un regalo di Natale a dir poco singolare: il campione del Milan compra un bosco da 3 milioni di euro

Nelle ultime settimane Zlatan Ibrahimovic è stato costretto a stare lontano dal campo a causa di due diversi infortuni, ma non è rimasto con le mani in mano. Il campione svedese si è dedicato agli affari e durante le vacanze natalizie ha deciso di farsi un regalo piuttosto singolare: un bosco di circa mille ettari pagato 3 milioni di euro. La proprietà è situata ad Are, zona nella quale il bomber del Milan possiede una villa vicino Copperhill Mountain nella quale si gode i periodi di relax dedicandosi a caccia, pesca e giri in motoslitta. Il nuovo terreno si va ad aggiungere alla casa sul lago Kälapannsjön utilizzata come base per le battute di caccia e a quella di Tvärådalen, Zlatan ha invece venduto quella sul lungomare di Malmoe e quella a Stoccolma.