Milan, Hauge-gol e qualificazione ai sedicesimi di Europa League come primi del girone: tutti i risultati e le classifiche aggiornate

10 Dicembre 2020 23:18

Il Milan vince a Praga e accede ai sedicesimi di Europa League come prima del girone: tutti i risultati e le classifiche aggiornate

Basta un gol di Hauge al Milan per violare Praga e qualificarsi ai sedicesimi di Europa League come primi del girone – anche per via della sconfitta del Lille in casa Celtic per 3-2 – così come Napoli e Roma, che ottengono rispettivamente un pari e una sconfitta ma concludono il raggruppamento guardando comunque tutti dall’alto. Di seguito i risultati e le classifiche aggiornate.

Risultati Europa League 6ª giornata:

Ore 18:55

CSKA Sofia-Roma 3-1

Dundalk-Arsenal 2-4

Hapoel Beer Sheva-Nizza 1-0

Lech-Rangers 0-2

Leverkusen-Slavia Praga 4-0

Napoli-Real Sociedad 1-1

Paok-Granada 0-0

PSV-Omonia 4-0

Rapid Vienna-Molde 2-2

Rijeka-AZ Alkmaar 2-1

Standard Liegi-Benfica 2-2

Young Boys-Cluj 2-1

Ore 21:00

Braga Zorya 2-0

Celtic Lille 3-2

Dinamo Zagabria Cska Mosca 3-1

Hoffenheim Gent 4-1

Leicester Aek Atene 2-0

Slovan Liberec Stella Rossa 0-0

Ludogorets Lask 1-3

Maccabi Tel Aviv Sivasspor 1-0

Sparta Praga Milan 0-1

Tottenham Antwerp 2-0

Wolfsberger Feyenoord 1-0

Classifiche

Girone A

Roma 13

Young Boys 10

Cluj 5

CSKA Sofia 5

Girone B

Arsenal 18

Molde 10

Rapid Vienna 7

Dundalk 0

Girone C

Leverkusen 15

Slavia Praga 12

Hapoel Beer Sheva 6

Nizza 3

Girone D

Rangers 14

Benfica 12

Lech Poznan 4

Standard Liegi 3

Girone E

PSV 12

Granada 11

PAOK 6

Omonia 4

Girone F

Napoli 11

Real Sociedad 9

Az Alkmaar 8

Rijeka 4

Girone G

Leicester 13

Braga 13

Zorya 6

AEK Atene 3

Girone H

Milan 13

Lilla 11

Sparta Praga 6

Celtic 4

Girone I

Villarreal 13

Maccabi Tel Aviv 11

Sivasspor 6

Qarabag 1

Girone J

Tottenham 13

Antwerp 12

LASK 10

Ludogorets 0

Girone K

Dinamo Zagabria 14

Wolfsberger AC 10

Feyenoord 5

CSKA Mosca 3

Girone I

Hoffenheim 16

Stella Rossa 11

Liberec 7

Gent 0

Classifica marcatori Europa League