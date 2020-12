Microcredito in Calabria, la Regione firmerà un accordo con l’ente nazionale

15 Dicembre 2020 21:44

Calabria, la Giunta ha approvato il memorandum di intesa per lo sviluppo di una economia sostenibile e digitale. Il presidente Spirlì: “Strumento fondamentale per lo sviluppo economico”

La Giunta regionale della Calabria, nel corso della seduta di oggi, ha approvato il memorandum di intesa da stipulare con l’Ente nazionale per il microcredito. L’accordo consentirà di realizzare programmi di microcredito e microfinanza per lo sviluppo di una economia innovativa sostenibile e digitale. La delibera è stata proposta dal presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì. “L’obiettivo del memorandum – spiega – è quello di sostenere programmi e progetti finanziati con gli strumenti propri del microcredito e della microfinanza, riconosciuti come fattori fondamentali per lo sviluppo economico, l’inclusione sociale e finanziaria e l’autonomia delle nuove generazioni”.