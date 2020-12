Mick Schumacher campione in Formula 2! Al figlio di Michael basta il 18° posto nel Gp di Sakhir

6 Dicembre 2020 14:19

Mick Schumacher vince il titolo in Formula 2: il figlio di Michael Schumacher chiude 18° a Sakhir ma Ilott finisce addirittura fuori dalla zona punti

Mick Schumacher chiude 18° il Gp più importante della sua vita. Occasione persa? No, tutt’altro: il figlio del leggendario Michael Schumacher ha vinto il titolo di Formula 2! Nell’ultima gara della stagione, sul circuito di Sakhir, Mick Schumacher ha avvertito la pressione di un risultato vicinissimo, ma non ancora matematico, che lo ha costretto ai box per sistemare le gomme ridotte piuttosto male: la 18ª posizione è frutto di qualche errore di troppo, ma anche dell’esito della gara di Callum Ilott, condannato a vincere per sperare nel titolo, finito invece fuori dalla zona punti (10°). Il podio recita Daruvala, Tsunoda, Ticktum a riprova di quanto la Formula 2 sia imprevedibile. Dopo un iniziale momento di commozione, il giovane Schumacher è andato a festeggiare insieme al suo team: adesso Mick farà il salto in Formula 1 con il Team Haas non solo grazie al proprio cognome ma con in tasca il titolo di Formula 2 come prova del suo straordinario talento.