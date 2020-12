Mia Khalifa, che schifo! L’ex pornostar raccoglie la cacca del cane con la mascherina: poi se la rimette in viso [VIDEO]

23 Dicembre 2020 11:53

Mia Khalifa, la passeggiata con il cane diventa virale: raccoglie la cacca dell’animale con la mascherina e poi… la indossa di nuovo

Mia Khalifa fa sempre notizia. La ex pornostar libanese, dopo aver lasciato il mondo del cinema hard, ha cavalcato l’onda della sua popolarità riciclandosi in vari ruoli che spaziano dall’opinionista tv all’influencer social. Proprio dai social però, è spuntato un video davvero particolare che per una volta ha fatto distogliere lo sguardo anche ai fan più accaniti della bella attrice. Su TikTok è stato postato un filmato che ritrae Mia Khalifa in strada, intenta a passeggiare insieme al suo cagnolino. L’animale si ferma per fare i suoi bisogni e l’attrice si rende conto improvvisamente di non avere nulla per raccoglierla. Il senso civico di Mia Khalifa è risultato dunque superiore a quello igienico: l’attrice si è tolta la mascherina, ha raccolto la cacca del cane e successivamente si è rimessa la mascherina sul volto. Incastrata dal filmato, l’ex pornostar ha commentato con ironia: “almeno non sono no mask . Sono appena tornata dal viaggio e devo portare a spasso il mio cane, quindi, la sicurezza prima di tutto, tutti devono indossare una mascherina”.