25 Dicembre 2020 17:45

Meteo Natale, temperature tipicamente primaverili: punte di oltre +20°C in Calabria meridionale e Sicilia orientale (+19°C a Messina)

E’ un Natale caldo al Sud Italia, mentre al Nord imperversa il maltempo. Le temperature più alte sono state raggiunte in Sicilia e Calabria, con +21°C a Siracusa e +20°C a Reggio Calabria, ma spiccano anche i +19°C di Palermo, Catania, Messina e i +18°C di Crotone.. Domani, Sabato 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, anche al Sud arriverà il freddo, con temperature in picchiata e forti temporali per contrasti termici.