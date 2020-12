Messina, sosta selvaggia in Piazza Duomo. Un disabile segnale le difficoltà, De Luca furioso: “dove cazzo stanno gli uomini della Municipale?” [VIDEO]

16 Dicembre 2020 14:51

Il Sindaco De Luca usa toni pesantissimi: “da domani Piazza Duomo sarà zona presidiata dai controlli”

Il Sindaco Cateno De Luca furioso in una diretta su Facebook. Questa mattina il primo cittadino ha ricevuto la segnalazione di una signora disabile che ha trovato difficoltà ad attraversare la strada nei pressi di Piazza Duomo, pieno centro a Messina, a causa della presenza di automobili parcheggiate in divieto di sosta. Nel corso della sua perlustrazione, il Sindaco ha anche verificato che erano occupate illecitamente anche le diverse aree gialle riservate ai cittadini disabili. “Ho chiamato la Polizia Municipale – ha detto il Sindaco De Luca durante il video – , volete sapere per quanto sono rimasto bloccato? Per quaranta minuti! Dove cazzo sono i 45 agenti che abbiamo assunto pochi giorni fa per aumentare i rinforzi sul controllo territoriale? Il capo ed i capetti della polizia municipale, per quanto mi riguarda, possono preparare le valigie! Non è giusto che questa gente non svolga il proprio servizio. Il capo Signorelli, ex capo dal mio punto di vista, sappia che da oggi vorrò vedere lui qui a vigilare in Piazza Duomo. Lo dirò subito alla centrale operativa, invece di stare lì a grattarsi le balle. Solo così possiamo civilizzare la gente, ma questo potrà avvenire se i primi ad essere civili sono coloro che operano all’interno di Palazzo Zanca”.

Messina, Raffa (M5S) sostiene De Luca: “disposti ad aiutare per migliorare i servizi”

Tra i vari commenti al post del Sindaco De Luca si legge anche quello della deputata grillina Angela Raffa: “Ecco caro sindaco, quando te lo meriti, non ho difficoltà a mettere il ‘mi piace’ e farti i complimenti in pubblico. Se per migliorare il servizio devi rimuovere il loro comandante, fallo subito. Adesso effettua i cambiamenti che devi, se ti serve supporto dal nazionale faccelo sapere (per cose concrete, evitiamo la propaganda) e miglioriamo i servizi in città… solo questo conta”.