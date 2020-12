Messina, Siracusano (FI): “ok a fondo da 5mln per città portuali che hanno perso turisti”

20 Dicembre 2020 18:42

Messina, Siracusano (FI): “la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un mio emendamento alla manovra che prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, che servirà a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche”

“La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un mio emendamento alla manovra che prevede l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, che servirà a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico causato dalla pandemia. Il fondo verrà ripartito alle città interessate in ragione del numero di visitatori persi nel 2020 per la crisi scatenata dal Covid. Messina, Napoli, Civitavecchia, Livorno, Genova, Palermo e Bari sono tra le realtà che hanno maggiormente subito i disagi, riversati sul comparto turistico, del virus e che dunque riceveranno il maggior numero di risorse. Una risposta concreta e un aiuto per tanti imprenditori in difficoltà che erano stati inspiegabilmente esclusi dai precedenti ristori riservati ai centri turistici. Ottimo lavoro fatto dalla squadra di Forza Italia”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.