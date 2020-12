Messina, Siracusano (FI): “ancora stop dalla maggioranza a misure per Baraccopoli”

3 Dicembre 2020 18:19

“La presidenza della Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti presentati alla manovra – tra i quali anche quelli di Forza Italia, a mia prima firma – in merito alle baraccopoli di Messina. La proposta di legge che ho presentato più di un anno fa è al momento ferma in Commissione Ambiente, e, dunque, quale miglior mezzo per far correre queste importanti misure se non la finanziaria? Evidentemente dello stesso avviso non devono essere stati alcuni esponenti della maggioranza nonostante la promessa del Ministro Provenzano di occuparsi e risolvere definitivamente questo drammatico problema. Dispiace, perché 8mila cittadini messinesi dovranno aspettare ancora per avere un provvedimento che possa dar loro una prospettiva, un barlume di speranza. Dispiace perché ai tanti annunci non sono seguiti, anche questa volta, fatti concreti. Forza Italia crede fermamente in questa battaglia – sostenuta in più occasioni anche dalla nostra capogruppo a Montecitorio, Mariastella Gelmini – ma non ne vuole fare una bandiera di partito. Tutte le forze politiche dimostrino responsabilità per dare risposte concrete e celeri ad una importante città del Sud, ad un’intera comunità, a chi passerà anche questo Natale tra fogne a cielo aperto e sotto tetti in eternit. Il ministro Provenzano ascolti l’appello dell’assessore della Regione Siciliana Falcone e dia una linea chiara e precisa. Basta indugi”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.