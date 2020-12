Messina si mobilita per la Cripta del Duomo: la campagna di FAI per uno dei luoghi storici della città

5 Dicembre 2020 12:54

Tra pochi giorni si chiude la campagna FAI dei Luoghi del Cuore, Messina si mobilita per la “Cripta del Duomo”: l’Università, le scuole con il Cripta Day, le associazioni e i social

Un luogo storico per la città di Messina che merita il giusto riconoscimento. L’Università, le scuole con il Cripta Day, le associazioni e i social si stanno mobilitando affinché la Cripta del Duomo posso essere protetta e scalare la classifica come Luogo del Cuore FAI. Ecco di seguito il comunicato stampa:

“La Cripta del Duomo è un monumento di una suggestione irresistibile, una testimonianza storico-artistica millenaria che ha resistito a tutti gli eventi catastrofici di Messina. Questo scrigno di bellezza si può, dunque considerare il simbolo della voglia di rinascere intorno a sé stessa che ha sempre caratterizzato la nostra città. Anche adesso a Messina c’è bisogno e voglia di rinascita. E l’iniziativa del Comitato che si è costituito a supporto della Cripta del Duomo come Luogo del Cuore FAI si propone di dimostrare simbolicamente che se ci si mette insieme qualunque obiettivo è possibile. Ed è proprio quello che sta avvenendo: intorno alla Cripta, per tanto tempo caduta nell’oblio, si è sviluppata in città una mobilitazione e un’attenzione che già costituiscono un successo. Cittadini, associazioni culturali, soggetti istituzionali, supportati da tutti i media sono impegnati ad assicurare alla Cripta i voti necessari a farle scalare la classifica dei Luoghi del Cuore FAI. Anche i negozianti messinesi si stanno dando da fare ospitando e raccogliendo le firme dei cittadini sui moduli cartacei. Si può votare entro 15 dicembre anche online, naturalmente, a questo link: occorre anche precisare che, se si è espressa la preferenza per altri siti, si può comunque votare per la Cripta.