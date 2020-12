23 Dicembre 2020 10:59

Messina: servizi e tram per le festività natalizie e di inizio anno nuovo, il servizio tranviario sarà sospeso; la linea 1 shuttle osserverà la frequenza oraria; le altre linee osserveranno il regolare orario festivo

In ragione delle disposizioni di cui al DPCM 03/12/2020 e dell’art. 1 del D.L. 172/2020 “misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo”, il Servizio di Trasporto Pubblico Locale di ATM, gommato e tranviario, sarà assicurato come di seguito riportato: nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020, 2 e 5 gennaio 2021, sarà osservato l’orario del servizio festivo; nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020, 1 e 6 gennaio 2021: il servizio tranviario sarà sospeso; la linea 1 shuttle osserverà la frequenza oraria; le altre linee osserveranno il regolare orario festivo. L’ATM S.p.A. si riserva di apportare modifiche alle suddette disposizioni sulla base degli effettivi flussi che saranno rilevati nel periodo di vigenza delle superiori disposizioni nazionali.