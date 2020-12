Messina, quartiere Lombardo nel degrado. Lo sfogo di un cittadino: “strade sporche e piene di buche nonostante le segnalazioni” [FOTO]

13 Dicembre 2020 15:14

Lavori di manutenzione assenti in uno dei quartieri di Messina

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Messina, residente nel quartiere Lombardo, ad un paio di chilometri dal centro città, che lamenta di alcuni disservizi. Secondo quanto il lettore scrive a StrettoWeb, le strade versano da tempo in uno stato di abbandono tra buche e mancato spazzamento. Di seguito la segnalazione inviata ai nostri canali:

“Buona domenica, a chi leggerà e vedrà queste foto, mi permetto dopo tanto tempo segnalare nuovamente, in che stato versa il quartiere Lombardo! Mi sono ormai convinto, che in questa città senza essere retorici o disfattisti… le cose vanno sempre più a peggiorare! Vorrei che qualcuno… Sindaco, amministratori, politici vari…. ecc ma anche voi giornalisti o pseudo tali…(scusate lo sfogo!)… mi dimostri il contrario! Perché non si fa più lo spazzamento delle strade come dimostrato dalle foto e non solo in questo quartiere! La sporcizia documentata con foto è lì da mesi!!!!!?? Perché le buche nelle strade non si rattoppano e sono lì da mesi?? E si asfalta senza criterio solo una o due vie?? E perché in questa città si continua a soffrire la mancanza d’acqua?? Si tratta di semplici domande , per la quali da mesi nonostante le segnalazioni, le PEC e le denunce alla magistratura nulla è cambiato! Cosa vogliamo pensare!! Io personalmente mi dicono convinto che in questa città si usano sempre due pesi e due misure cittadini di serie A e cittadini di serie b o c di figli, figliocci e figliastri… di amici parenti ecc… aspetto risposta almeno da parte vostra come informazione… sveglia e cominciate a girare a vedere e denunciare scrivendo come si faceva una volta!! Saluti”.

Lettera firmata