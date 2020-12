Messina, pubblicati due Avvisi rivolti alle bande musicali e agli organizzatori di eventi

30 Dicembre 2020 09:16

Messina, “Kulturavirus, il contagio che fa bene alla salute”: pubblicati due Avvisi rivolti alle bande musicali e agli organizzatori di eventi

Nell’ambito del progetto “Kulturavirus, il contagio che fa bene alla salute” sono stati pubblicati oggi, sul sito istituzionale del Comune di Messina, due nuovi Avvisi. Il primo riguarda le bande musicali messinesi, che potranno offrire al Comune servizi e spettacoli da eseguire nel corso del 2021, compatibilmente con l’attenuarsi delle restrizioni dettate dalla normativa anti-Covid. Il secondo Avviso è rivolto agli organizzatori di spettacoli ed eventi con ingresso a pagamento, che potranno svolgersi nella prossima stagione estiva o autunnale. Per tali proposte, che prevedono l’esibizione di artisti di grande richiamo turistico, è prevista la compartecipazione alle spese da parte del Comune a condizione che vengano utilizzati servizi resi da aziende messinesi. “Con questi due Avvisi – ha dichiarato l’Assessore Gallo – abbiamo inteso rivolgere l’attenzione anche a due categorie del mondo dello spettacolo, le bande musicali ed i lavoratori dei servizi, che da quasi un anno sono fermi”. “In particolare – continua Francesco Gallo – con la compartecipazione alle spese dei grandi eventi contiamo anche di riportare in città artisti di livello nazionale ed internazionale. L’auspicio – conclude – è di poter ritornare presto ad affollare le arene, i palazzetti ed i teatri per vivere la magia dello spettacolo dal vivo.”