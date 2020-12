16 Dicembre 2020 09:16

Messina, la denuncia di Gioveni: “giro di prostituzione serale pressi della stazione, nelle vie Campo delle Vettovaglie e Tommaso Capra”

Di seguito il testo integrale della lettera di Libero Gioveni, consigliere comunale di Messina di Fratelli d’Italia, al prefetto Librizzi, al sindaco De Lucaed al comandante della Polizia Municipale Giardina:

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale, intende significarVi specificatamente quanto segue: Da diverse settimane ormai e puntualmente quasi tutte le sere dalle ore 20 in poi, nei pressi della stazione ferroviaria e in particolare nella via Campo delle Vettovaglie e nella via Tommaso Capra, attorno al palazzo Satellite, si registra una nutrita presenza di prostitute che indisturbate praticano la loro attività incurante anche dei passanti. Tale situazione, oltre ad averla verificata personalmente, mi è stata segnalata anche da qualche commerciante che peraltro a breve aprirà un’attività di ristorazione proprio nei dintorni, manifestando giustamente preoccupazione per le sorti future della sua attività che, certamente, al perdurare di questa indecorosa condizione, rischia già da ora di essere penalizzata. Tra l’altro la zona (e ne è un esempio appunto l’imminente apertura di questa attività) sta crescendo anche sotto il profilo commerciale visto che già da mesi ha aperto anche un grande negozio di articoli per la casa parecchio frequentato, anche da minori. Se poi si considera, al netto dell’oltraggio al pudore, che tale illecita attività, in un periodo di emergenza sanitaria come quello attuale a causa del Codid-19, rischia maggiormente di aumentare i contagi, non si può non pensare di porre immediatamente un freno a tutto ciò con le necessarie azioni di repressione. Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

C H I E D E

alle SS.LL in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza, di porre in essere tutte quelle azioni di contrasto al giro di prostituzione presente nelle ore serali in via Campo delle Vettovaglie e in via Tommaso Capra al fine di ridare decoro e sicurezza nella zona. Nelle more di un cortese riscontro della presente, l’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia

Libero Gioveni