Messina: predisposti dal Comune gli adempimenti per i funerali di Kristofer

29 Dicembre 2020 21:10

L’Amministrazione comunale di Messina, ed in particolare gli Assessorati alle Politiche Sociali e ai Cimiteri, si sono occupati a predisporre gli atti necessari per provvedere ai funerali di Kaminski Krzysztof, meglio noto come Kristofer, che si terranno domani, mercoledì 30, alle ore 16, nel Santuario di Lourdes. Il polacco senzatetto deceduto a causa di un malore, lo scorso 15 dicembre, su una panchina nei pressi di piazza Stazione, nel corso della sua permanenza a Messina era stato ospitato da diverse case di accoglienza. “Anche la Casa di Vincenzo – sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore – spesso ha fornito a Kristofer un posto letto, la colazione e quanto necessario per l’igiene, tramite i nostri operatori dell’Azienda Messina Social City.” Tra quanti si sono prestati a dare sostegno al senzatetto anche le Associazioni che operano alla Stazione Centrale, tra questi i frati Francescani del Santuario di Lourdes e la Croce Rossa Italiana che operano su strada. Nelle ultime ore di vita Krzyszto è stato assistito da frate Giuseppe, sempre dell’ordine dei Francescani di Lourdes.