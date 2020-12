7 Dicembre 2020 17:35

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco ha spento le fiamme: ancora da accertare le cause

Momenti di grande tensione a Giampilieri, frazione collinare del Comune di Messina. Un autobus è andato in fiamme, ma sono ancora da accertare le cause. Non si registra alcun ferito, grazie anche al conducente che si è subito accorto del problema, facendo scendere dal mezzo i passeggeri. Intervenuta con tempestività una squadra di Vigili del Fuoco, che ha spento in pochi minuti l’incendio.