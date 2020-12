Messina: giuramento a Palazzo Zanca di un nuovo agente del Corpo di Polizia municipale

22 Dicembre 2020 13:28

Stamani a Palazzo Zanca dinanzi al Sindaco Cateno De Luca ha prestato giuramento un nuovo agente del Corpo di Polizia municipale a tempo pieno e determinato per un anno, che si aggiunge agli altri 46 già in servizio, a completamento del corso di formazione organizzato dalla Sezione Formazione e Statistica del Corpo diretta dal Commissario Angelo Zullo. Durante il periodo formativo sono state trattate le materie di competenza della Polizia municipale secondo il vigente ordinamento giuridico, che consentono l’immediata immissione nei servizi operativi di viabilità e controllo del territorio. Nel corso della cerimonia è stata letta la formula di giuramento secondo le disposizioni legislative. Il Sindaco, augurando al neo agente buon lavoro, ha ribadito l’importanza del compito che si appresta a svolgere al servizio dei cittadini per garantire la vivibilità sociale e la sicurezza urbana. Un impegno che richiede capacità di ascolto, disponibilità, nei confronti dei cittadini e della comunità locale, ma anche fermezza nel fare rispettare le regole per vivere all’interno di una comunità civile.