Messina: online il nuovo sito di ATM SpA

19 Dicembre 2020 10:19

Messina, il sito dell’Azienda Trasporti è stato reso ancora più trasparente ed intuitivo

Da ieri, venerdì 18, è online il nuovo sito di ATM Messina SpA. Il portale dell’Azienda Trasporti di Messina è stato reso ancora più trasparente ed intuitivo, con l’obiettivo di facilitare la navigazione dei clienti e di quanti hanno interesse ad avere le ultime news sul TPL a Messina e sui servizi resi da ATM SpA (Ztl-strisce blu, parcheggi, tariffe di Tpl e sosta).

Con un semplice click su www.atmmessinaspa.it i cittadini potranno avere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del servizio di bus e tram.

Il nuovo sito di Atm Spa sarà costantemente arricchito con news e comunicati contenenti notizie che riguardano il trasporto pubblico locale e rappresenterà l’interfaccia naturale della pagina Facebook ufficiale.

Attraverso la casella di posta elettronica info@atmmessinaspa.itviene inoltre garantito un filo diretto tra l’azienda e l’utenza, che può inoltrare segnalazioni e richiedere informazioni. Per tutti gli utenti Telegram è disponibile altresì il nuovo canale di ATM S.p.A. raggiungibile all’indirizzo https://t.me/atmmessina, attraverso il quale potranno essere acquisite tutte le news sul servizio in tempo reale.