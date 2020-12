Messina: oggi la presentazione del Calendario Ambientale

29 Dicembre 2020 10:34

Messina: oggi pomeriggio la presentazione in streaming della X edizione Calendario Ambientale

Oggi, martedì 29 dalle ore 17, sulla piattaforma ZOOM, l’Associazione per lo Sviluppo Sostenibile e Centro di Educazione Ambientale Messina APS presenterà la X Edizione del Calendario Ambientale 2021 “Le Dune Costiere in Sicilia”, dedicato quest’anno ad Ettore Lombardo con le foto di Franco Blandi. All’evento prenderanno parte l’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Messina Dafne Musolino; il Presidente della Fondazione UNIVERDE Alfonso Pecoraro Scanio; il Vice Presidente dell’ARS Angela Foti; il Presidente Nazionale di InBAR Anna Carulli, il Presidente di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni;la vedova del compianto Ettore Lombardo Rossella Saccà. La All’allestimento dell’iniziativa hanno partecipato in qualità di coordinatore Francesco Cancellieri con la collaborazione di Fabio Galluzzo presidente di Marevivo Sicilia, e Anna Maria Beltrano biologa ambientale/environmental biologist ha curato la prolusione tecnica.

Il Calendario Ambientale 2021 è patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina, e tra gli altri anche dall’Assemblea Regionale Siciliana, dall’Università degli Studi di Messina, ARPA Sicilia e da altri Enti, Parchi ed Associazioni (IRSSAT, CESV Messina, SIGEA, ANISN, CAI Sicilia, Slowfood Sicilia, A21 Locale Italia, Lagunet, etc.). Il calendario ambientale 2021 è caratterizzato da foto delle dune costiere relative ai mille chilometri di costa siciliana che, oltre ad esercitare un fascino paesaggistico di grande rilievo, sono custodi di importanti equilibri naturali. La sabbia trasportata dal vento, dal litorale verso l’interno, si deposita formando geometrie armoniche e la vegetazione tipica delle dune costiere permette il rapido consolidamento e la conservazione. La presentazione dell’iniziativa sarà trasmessa a partire dalle 17, in diretta facebook dalla pagina ufficiale www.ceamessina.it.