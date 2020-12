Messina, Navarra: “da diversi mesi stiamo lavorando in Parlamento per dare una risposta ai cittadini costretti a vivere nelle baraccopoli”

3 Dicembre 2020 18:03

“Da diversi mesi stiamo lavorando in Parlamento per dare una risposta, speriamo definitiva, alle migliaia di cittadini messinesi costretti a vivere nel degrado delle baraccopoli presenti in diverse zone della città. Abbiamo approfondito, anche alla luce delle informazioni acquisite durante le audizioni in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, sia gli aspetti che attengono al tema del possibile conflitto di competenze che a quelli relativi alla quantificazione dei costi del risanamento”. E’ quanto afferma Pietro Navarra, deputato del Partito Democratico. “Il Ministro Provenzano ha assicurato a più riprese la disponibilità a sostenere finanziariamente gli interventi necessari, ma ci aspettiamo che la Regione si assuma le proprie responsabilità e, dopo decenni di colpevole disinteresse, si adoperi a concorrere con i tanti fondi per investimenti non ancora spesi a risolvere un problema atavico della città di Messina. Siamo certi che il Governo nazionale non perderà alcuna occasione facendo presto e fino in fondo la sua parte e ci aspettiamo che, insieme alla Regione siciliana, si possa, finalmente, portare a soluzione questo grave problema di emergenza abitativa a Messina”, conclude.