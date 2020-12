Messina: annullata la tradizionale Mostra Natalizia

17 Dicembre 2020 21:28

L’ Associazione Italiana Amici del Presepio di Messina, comunica che non avrà luogo l’iniziativa della Mostra Natalizia che organizza ininterrottamente da quindici anni. Fino all’ultimo, abbiamo sperato di poter aprire ai visitatori la XV^ Mostra di Arte Presepiale, ma a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, non saremo presenti a questo consueto appuntamento, che è ormai una tradizione per i messinesi.

Per cercare di poter essere in qualche modo vicini alle persone che ogni anno ci vengono a trovare, abbiamo realizzato un video, con le immagini delle nostre creazioni , che potrà essere visualizzato sul canale YouTube PresepiMessina1 o tramite il sito WWW.presepimessina.it.

Con la speranza che al più presto si possa tornare alla normalità, gli Amici del Presepio di Messina, vi danno appuntamento al prossimo anno, augurandovi un buon Natale.