Messina, Naso “città Presepe”: martedì 8 Dicembre l’Inaugurazione con l’Accensione dell’Albero in Piazza Roma

2 Dicembre 2020 18:53

“Il delicato periodo socio-economico costringe, per il bene di chi ci sta accanto, all’osservanza di molte regole che, in ogni caso, non possono reprimere la necessità dell’animo umano di provare a rivivere insieme il messaggio legato al Natale”. E’ questa la motivazione di fondo che induce l’Amministrazione del Comune di Naso ad attuare quei segni che allietano i nostri bambini e le famiglie, per esperire ancora il Bello nella sua essenzialità.

“Il Natale 2020 a Naso non sarà caratterizzato da manifestazioni, ma ad ognuno verrà offerta, in modo indipendente e negli orari più confacenti, la visitazione dell’itinerario “Naso, Città Presepe” per apprezzare i presepi artistici e gli alberi di Natale artigianali collocati nei luoghi di culto, nelle piazze e nei rioni, nelle vie del centro storico e delle contrade di Naso, preparati dai molteplici partecipanti che hanno accolto l’iniziativa. Siamo grati al Dirigente ed al personale scolastico, agli studenti, alle famiglie, ai piccoli grandi artisti della nostra comunità, ai numerosi volontari per il prezioso e fattivo contributo nella realizzazione di un evento che ci appartiene. L’8 dicembre alle 18.30, dopo la santa Messa in chiesa Madre, insieme al Parroco inaugureremo “Naso, Città Presepe” con l’accensione dell’albero in piazza Roma ed altri piccoli segni. Vi invitiamo a partecipare nel rispetto del distanziamento previsto. L’itinerario sarà visitabile fino al 6 gennaio. Cogliamo l’occasione per Augurare a voi ed ai vostri cari Serene Feste”, conclude la nota stampa dell‘Assessore al Turismo Rosita Ferrarotto.