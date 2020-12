Messina: uccisa Ylenia Bonavera. Svolta nelle indagini, arrestata una giovane di 34 anni: “ho agito per legittima difesa” [DETTAGLI]

11 Dicembre 2020 15:52

Messina, morte di Ylenia Bonavera: arrestata una giovane di 34 anni, ha ammesso di avere sferrato la coltellata alla giovane

Una giovane di 34 anni è stata fermata dalla squadra mobile di Catania per la morte di Ylenia Bonavera, la 24enne di Messina, morta all’ospedale Garibaldi. La donna ha sostenuto di avere agito per legittima difesa. Secondo quanto riferito dal suo difensore, l’indagata ha detto di essere stata ferita da Ylenia a un occhio, che le sanguinava, dopo che l’aveva rimproverata perchè, a suo dire, era ancora una volta in preda all’uso di droga e alcool. La vittima aveva in mano una bottiglia di birra con la quale, ha aggiunto la donna, avrebbe cercato di colpirla ancora e per questo avrebbe preso un coltello da cucina, che aveva in auto, e l’avrebbe usato per difendersi e poi è andata via. Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo della giovane di Messina.