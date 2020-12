Messina: mercoledì il webinar “Covid 19 e Diritto all’informazione”

15 Dicembre 2020 09:16

Messina: si svolgerà mercoledì 16 dicembre, alle ore 15 su piattaforma Zoom, il webinar ‘Covid 19 e Diritto all’informazione’ Tutela dei diritti fondamentali e delle attività economiche. Le competenze regionali”

Si svolgerà mercoledì 16 dicembre, alle ore 15 su piattaforma Zoom, il webinar ‘Covid 19 e Diritto all’informazione’ Tutela dei diritti fondamentali e delle attività economiche. Le competenze regionali. I lavori saranno presieduti dalla Prof.ssa Maria Annunziata Astone, presidente Corecom Sicilia e ordinario di Diritto Privato Università di Messina. Interverranno il Dott. Giacomo Lasorella, Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Prof. Salvatore Cuzzocrea, Rettore Università di Messina. Relazioneranno il Prof. Gaetano Armao, vice-presidente Regione Siciliana e assessore regionale all’Economia – ‘Le iniziative della Regione Siciliana in tempi di pandemia’ ; il Prof. Alberto Maria Benedetti, ordinario Diritto privato Università di Genova e componente del Csm – ‘Verità scientifica e diritto all’informazione’; il Dott. Giulio Francese, presidente regionale Ordine dei giornalisti – ‘Covid 19 e il ruolo del giornalista’; il Prof. Enrico Camilleri, ordinario Diritto privato Università di Palermo – ‘Pandemia, informazioni e distorsioni del mercato’; il Prof. Giuseppe Vecchio, ordinario Diritto privato Università di Catania e Garante regionale infanzia – ‘Covid 19, informazione e minori’; il Dott. Rino Cascio, Capo redattore Tg3 Rai Sicilia – ‘Informazione sanitaria e ruolo del servizio pubblico’ ;il Prof. Giuseppe Nunnari, ordinario Malattie infettive Università di Messina – ‘La tutela della salute alla prova della pandemia’; l’ Avv. Ivana Nasti, direttore Agcom – ‘Informazione istituzionale in tempi di emergenza sanitaria nel rapporto tra competenze statali e regionali’. Sono previsti crediti per gli studenti che parteciperanno.