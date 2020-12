Messina: mercato rionale di Giostra, domani sarà fruibile al pubblico

11 Dicembre 2020 11:56

Messina: nella mattinata di domani Sabato 12 Dicembre, è stato confermato da parte dell’Amministrazione Comunale, l’apertura e fruizione al pubblico del mercato rionale di Giostra

Nella mattinata di domani Sabato 12 Dicembre, è stato confermato da parte dell’Amministrazione Comunale di Messina, l’apertura e fruizione al pubblico del mercato rionale di Giostra. A comunicarlo in una nota è il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo, contattato da alcuni dei rappresentanti del caratteristico mercato rionale di Giostra, soddisfatti di tale possibilità, dopo la sosta forzata della scorsa settimana dovuta allo screening scolastico dei tamponi Covid-19 effettuato proprio nell’Area Mandalari Asp. Dunque la possibilità di poter effettuare acquisti pre-natalizi da una parte, e cercare di recuperare per i commercianti dalla crisi covidiana dall’altra. Dopo i due giorni di stop per il mercato di Giostra dunque, avuti nella scorsa settimana, un’altra giornata di vendita per gli stessi mercatali sarà recuperata in un altro sabato nell’imminente futuro prossimo.