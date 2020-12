Messina in lutto, la città piange la prematura scomparsa del cantante Nato Calderone [FOTO]

26 Dicembre 2020 14:16

L’uomo si è spento all’età di 49 anni dopo un periodo di malattia

Messina e il comune di Torregrotta piangono la prematura scomparsa del cantante Nato Calderone. L’uomo si è spento in queste ore all’età di 49 anni dopo aver vissuto un periodo di malattia. “Ama la musica… non ti tradirà mai!”, scriveva tramite i propri account social, e per questo rimarrà sempre nei ricordi della gente che lo conosceva e lo apprezzava per il modo di esprimere la sua grande passione per la musica.

Con la sua arte riusciva a portare allegria attraverso serate di karaoke, piano bar, cerimonie e manifestazioni di ogni livello. Anche con le partecipazioni ai programmi sulle reti televisive nazionali di cui raccontava l’esperienza con orgoglio, insieme alle collaborazioni con artisti famosi. La sua Torregrotta si stringe oggi un rispettoso silenzio: i funerali si svolgeranno lunedì alle 9,30 nella Chiesa torrese di San Paolino Vescovo. Anche la redazione di StrettoWeb si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.