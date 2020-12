Messina: lunedì l’inaugurazione della nuova cappella di Palazzo Geraci

18 Dicembre 2020 10:25

Messina, sarà inaugurata lunedì 21 dall’Arcivescovo la nuova Cappella di Palazzo Geraci

Sarà inaugurata lunedì 21 dicembre alle ore 10.00 da S.E. l’Arcivescovo di Messina Mons. Giovanni Accolla la cappella allestita presso la sede della direzione generale dell’ASP di Messina in via La Farina 263 (Palazzo Geraci). Alla cerimonia presenzieranno S.E. il Prefetto di Messina Carmela Librizzi, S.E. il Vescovo di Patti Mons. Guglielmo Giombanco, Padre Marco D’Arrigo Parroco della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di via La Farina, Padre Francesco Gullo Cappellano dell’Ospedale Papardo di Messina e le autorità civili e militari della città.