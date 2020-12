24 Dicembre 2020 09:00

Messina: lunedì 28 l’avvio di una nuova sessione consiliare. Oggi e giovedì 31 sospensione delle attività di Consiglio e delle Commissioni

Lunedì 28, alle ore 11.30, il Consiglio comunale di Messina avvierà una nuova sessione. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) proposte di delibera relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio; 2) revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 decreto legislativo n. 175/2016 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ricognizione partecipazione possedute – individuazione azioni di razionalizzazione per l’anno 2019. Il Presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile ha disposto inoltre la sospensione delle attività istituzionali nelle giornate di oggi, giovedì 24, e giovedì 31. Lunedì 28 e mercoledì 30 i Presidenti delle Commissioni consiliari hanno la facoltà di convocarle, secondo il calendario prestabilito in precedenza, dando comunque priorità a quelle che hanno all’o.d.g. atti deliberativi in scadenza.