Messina: limitazioni viarie in un tratto di via Sandro Pertini [DETTAGLI]

24 Dicembre 2020 11:23

Messina: limitazioni viarie in un tratto di via Sandro Pertini (ex Strada Militare di Campo Italia)

Per consentire la realizzazione di un muro di sostegno in un tratto di via Sandro Pertini (ex Strada Militare di Campo Italia), compreso tra le vie Bosurgi e U. Fiore, sono stati disposti provvedimenti viari. Dalle ore 8 di lunedì 28 alle 16 del 9 gennaio 2021, nel tratto interessato dalla delimitazione dell’area di cantiere necessaria per l’esecuzione dei lavori, vigeranno i divieti di sosta 0-24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati e di transito veicolare, consentendo ai residenti l’accesso da via Bosurgi o da via U. Fiore per raggiungere le proprie abitazioni; sarà istituito inoltre il limite massimo di velocità 30 km/h e collocata idonea segnaletica stradale di preavviso di strada chiusa al transito veicolare e di indicazione dei percorsi alternativi.