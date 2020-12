Messina, incidente San Filippo del Mela: morta 26enne ricoverata al Papardo

7 Dicembre 2020 13:23

La situazione era grave sin da subito: vani i tentativi dei medici

È morta questa mattina Giulia Ragini, 26enne coinvolta sabato in un incidente stradale a San Filippo del Mela. Non ce l’ha fatta la giovane a superare una situazione che si è rivelata molto critica sin da subito: aveva riportato infatti un’emorragia cerebrale, la dissezione dell’aorta toracica, fratture multiple e la rottura della milza, che gli è stata asportata con un intervento all’ospedale Fogliani di Milazzo. Giulia è stata poi trasferita in elisoccorso al Policlinico, dove ha subìto altri due interventi, all’aorta e al cervello. Un tentativo quello dei medici di salvarla, ma ogni sforzo purtroppo è stato vano.