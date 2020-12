Messina: importante riconoscimento per l’Ateneo, il rettore Cuzzocrea eletto Vice Presidente della Crui

16 Dicembre 2020 20:40

Messina: il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, è stato eletto Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, è stato eletto Vice Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. L’Ateneo di Messina potrà così contare su una autorevole rappresentanza in seno al massimo organo di governance istituzionale delle Università italiane. Il prestigioso incarico si aggiunge a quello dello scorso marzo, che aveva visto il Rettore Cuzzocrea entrare a far parte della giunta CRUI, e segna un indiscusso riconoscimento al forte impegno e agli sforzi compiuti dall’Università di Messina, anche durante l’emergenza sanitaria. “Sono molto soddisfatto. Questo non è un riconoscimento al Rettore Cuzzocrea- ha sottolineato il neo Vicepresidente – ma premia il lavoro e l’impegno profusi dall’Università di Messina, i significativi risultati conseguiti in questi ultimi anni, e il supporto che il nostro Ateneo, insieme alle altre Università siciliane, ha dato allo sviluppo del sistema universitario italiano”.