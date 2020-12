Messina: illustrato alla Città il progetto di riqualificazione della “Foresta di Camaro”

22 Dicembre 2020 18:01

Illustrato il progetto di riqualificazione del bosco comunale denominato “Foresta di Camaro” a Messina

In diretta sulla pagina Facebook del Comune di Messina e con un collegamento in videocall per le testate giornalistiche, presente il Vicesindaco Carlotta Previti, l’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli ha illustrato il progetto di riqualificazione del bosco comunale denominato “Foresta di Camaro”. All’incontro, hanno preso parte l’agronomo Saverio Tignino; il Rup geometra Matteo Mucari; l’ispettore ripartimentale delle foreste di Messina dott. Giovanni Cavallaro e la dirigente dott.ssa Rosa Commendatore; il responsabile dell’ex Azienda Foreste dott. Agatino Sidoti; il progettista dott. Gianluca Mazzaglia; ed il direttore lavori dott. Giuseppe Ristagno. Gli interventi, affidati all’impresa SicilVerde s.r.l., derivano da un finanziamento di 1.050.000,00 euro con importo a base d’asta di 776.350,66 euro (Determinazione n° 5991 del 09/07/2020) ed aggiudicazione di 568.746,84 euro (Determinazione n° 6972 del 13/08/2020). La Foresta, costituita prevalentemente da una Pineta, dopo diversi decenni trascorsi tra proposte e tentativi, come da progetto iniziato quindici anni fa, sarà interessata da interventi relativi alla riqualificazione ambientale del bosco, al ripristino ed al potenziamento della viabilità forestale, nonché il recupero delle fasce tagliafuoco. Il riepilogo generale degli interventi tecnici, per complessivi 750mila euro e 1.050.000 euro di finanziamento prevede: 1) ripulitura selettiva del bosco – 270mila euro; 2) abbattimento n. 20 alberi; 3) cippatura e conferimento a discarica; 4) ripristino muretti a secco ed eliminazione frana; 5) formazione di canalette in pietra – 140mila euro; 6) manutenzione stradella con tout venant – 110mila euro; 7) manutenzione stradella con formazione selciato – 50mila euro; 8) chiudenda in legno – 5mila euro; 9) staccionata in legno – 5mila euro; 10) tabellonistica e segnali di direzione; 11) cancello.Il bosco di “Camaro”, ubicato oltre l’abitato del villaggio di Camaro sui Peloritani tra le “quattro strade” e Pizzo Chiarino, ricopre una superficie di circa 100 ettari di proprietà comunale e rappresenta un vero e proprio polmone verde per la Città di Messina. Sino ad oggi, l’area che è risultata esente dagli incendi boschivi, ricade all’interno del SIC e della ZPS ed ha ottenuto i pareri dagli Enti preposti. “L’avviamento dei lavori permetterà una migliore valorizzazione della Foresta comunale di Camaro, di assoluto valore ambientale, ricca di sentieri storici e rilevanti presenze botaniche, zoologiche oltre che di un suggestivo patrimonio arboreo. Il progetto è stato previsto nel rispetto delle norme forestali e di tutela ambientale, allo scopo di migliorare la struttura e rappresenta un primo passo – ha evidenziato l’Assessore Minutoli – di quanto l’Amministrazione Comunale intende proseguire, al fine di valorizzare i boschi di proprietà comunale con nuove prospettive e ipotesi di sviluppo ecosostenibile per rendere Messina sempre più vivibile ai cittadini”.