3 Dicembre 2020 09:51

Messina, Gioveni: “la lunghissima costa messinese del tutto priva di scivoli per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni: se ne progetti almeno tre nei punti strategici”

Di seguito l’interrogazione integrale del consigliere comunale di Messina, Libero Gioveni: “la lunghissima costa messinese del tutto priva di scivoli per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni: se ne progetti almeno tre nei punti strategici”.

Sig. Sindaco del Comune di Messina

On. Dott. Cateno De Luca

Sig. Assessore alle politiche del mare

Avv. Dafne Musolino

Sig. Assessore ai lavori pubblici

Ing. Salvatore Mondello

p.c. Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Ing. Claudio Cardile

INTERROGAZIONE

Oggetto: La lunghissima costa messinese del tutto priva di scivoli per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni: se ne progetti almeno tre nei punti strategici!

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale, in riferimento alla problematica in oggetto, intende significarVi quanto segue:

E’ parecchio noto il fatto, specie per i possessori di imbarcazioni o per i tanti cittadini amanti del mare, che la lunghissima costa messinese di ben 54 Km. che và da Giampilieri e Ortoliuzzo, risulti del tutto priva di scivoli per la nautica minore, utili per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni.

Lo scrivente è ben consapevole che l’assenza di queste piccole infrastrutture non riguardi solo la città o la provincia di Messina ma tante altre zone costiere dell’intera nazione, ma è del tutto evidente l’opportunità e la necessità che una città quasi totalmente “posata” sul mare non possa privarsi di “ausili” rivolti a chi del mare spesso ne fa anche una preziosa fonte di sostentamento attraverso la pesca.

Il diritto al libero accesso al mare, infatti, non dovrebbe riguardare solo i bagnanti fruitori delle spiagge, ma andrebbe esteso anche alle barche, almeno quelle più piccole, attraverso appunto la realizzazione e dislocazione di scivoli pubblici e gratuiti provvisti possibilmente anche di adiacenti spazi adeguati per lasciare l’automobile e il carrello.

Peraltro non bisogna andare nemmeno poi tanto lontano nel tempo (era il mese di aprile dello scorso anno) quando codesta Amministrazione aveva inteso emanare un avviso pubblico rivolto a tutti quei proprietari di piccole imbarcazioni che, con il deposito prolungato e incontrollato delle loro barche nelle spiagge, spesso procuravano degrado e pericolo per i fruitori delle spiagge libere; condizione questa che si determina anche per l’assenza, appunto, degli scivoli, che certamente incentiverebbe i proprietari a dotarsi di appositi carrelli per il trasporto su strada delle barche con successivo alaggio e varo in mare.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale

INTERROGA

le SS.LL. in indirizzo, ognuno per la parte di propria competenza e previa vostra interlocuzione con le autorità marittime competenti, al fine di conoscere:

1. se già esistano progetti relativi alla presente proposta o comunque se intendano pianificare la realizzazione di scivoli per il varo e l’alaggio delle piccole imbarcazioni lungo la costa messinese;

2. se, in caso di volontà politica che vada in tale auspicabile direzione, ritengano di prevedere almeno tre punti (uno a sud, uno al centro lungo la via Consolare Pompea e uno a nord) dove realizzare i suddetti scivoli a beneficio dei tanti possessori di piccole imbarcazioni.

Il Consigliere Comunale

Capogruppo FdI

Libero Gioveni