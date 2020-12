Messina: domani al Palacultura l’apertura della “Mostra del Cuore”

17 Dicembre 2020 12:09

Messina: domani, venerdì 18, alle ore 11, si apre la Mostra del Cuore, supportata dagli Assessorati all’Istruzione e Pari Opportunità, Spettacolo e Cultura ed allestita dall’artista Alex Caminiti, esperto di arte contemporanea del Comune

Domani, venerdì 18, alle ore 11, si apre la Mostra del Cuore, supportata dagli Assessorati all’Istruzione e Pari Opportunità, Spettacolo e Cultura ed allestita dall’artista Alex Caminiti, esperto di arte contemporanea del Comune di Messina. L’esposizione resterà al Palacultura, predisposta all’ingresso, per 90 giorni, tre mesi di tempo con l’augurio che possa essere in futuro visitata dal pubblico. Marina La Rosa sarà la madrina di un simbolico taglio del nastro che, nel rispetto alle norme del DPCM, non prevede ospiti e visitatori nei locali, ma solo musica, arte, sguardo e bellezza. Si esibiranno, in modalità separata e ciascuna con una breve performance, la scuola di danza Aurora di Angela Smedile, l’Associazione musicale Ars Nova, con il maestro Gabriele Calabro alla chitarra, e le artiste del Circo Savio. L’accoglienza sarà curata in alternanza scuola lavoro dall’IIS Antonello che per l’occasione ha prodotto, in edizione limitata, il Panettone del Cuore firmato da Alex Caminiti. Chi lo acquista, devolverà una parte di quanto spende per un’azione benefica da destinare alla Mensa di S.Antonio.